Tuyển Bốc xếp/Giao hàng Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 11 ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 20 đến 40, sức khỏe tốt, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lắp đặt điện tử, điện lạnh: Tivi, máy giặt, tủ lạnh, nóng lạnh...

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Miễn phí áo đồng phục

- Hỗ trợ xăng xe, tiền điện thoại

- Hỗ trợ giá chở hàng

- Chạy tuyến cố định gần khu vực sinh sống.

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm.

- Tính tình vui vẻ thân thiện với mọi người.

- Yêu thích công việc liên quan đến phục vụ khách hàng.

(Ưu tiên nhân viên ở khu vực: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai)

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 5 triệu/tháng + Lương đơn hàng 5-10 triệu/tháng + Lương thêm giờ cuối tuần 1-2 triệu/tháng + Thưởng. Thu nhập trung bình 12 - 16 triệu/tháng.

- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, đóng BHXH, BHYT.. theo quy định của pháp luật.

- Lương tháng 13..., thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.

- Xét khen thưởng và tăng lương theo tỷ lệ quy định của công ty.

- Chính sách nhân viên nội bộ mua hàng ưu đãi (tất cả sản phẩm công ty kinh doanh).

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch, Teambuilding của Công ty.

- Các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định của Công ty.

- Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin