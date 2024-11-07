Tuyển Bốc xếp/Giao hàng Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/11/2024
Bốc xếp/Giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp/Giao hàng Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 98

- 100 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Nhân viên Giao nhận để hỗ trợ công tác kho vận và vận chuyển hàng hóa
Nhân viên Giao nhận
Mô tả công việc:
1. Thực hiện các công việc phục vụ cho mục tiêu của team theo chức năng, nhiệm vụ được giao
Bốc dỡ hàng hoá và sắp xếp hàng hoá gọn gàng, hợp lý theo trình tự.
Tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra, đóng gói hàng hoá.
Vận chuyển hàng hoá chính xác, đảm bảo chất lượng, kịp thời gian và đúng địa điểm, cung cấp thông tin đơn hàng.
Thu tiền hàng, thu tiền công nợ, thu hồi phiếu có chữ ký của khách hàng.
Tiếp nhận và thưc hiện việc lấy, gửi trả hàng bảo hành.
Hoàn thành các tác vụ của từng đơn hàng theo thực tế giao nhận. Báo cáo đầy đủ hình ảnh, thông tin và lịch sử gửi, nhận hàng hàng ngày.
Thực hiện các công việc: kiểm kê, luân chuyển, điều phối hàng hoá theo định kỳ hoặc phát sinh khi có yêu cầu của cấp trên.
Báo cáo các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc.
2. Theo dõi và sử dụng hiệu quả chi phí vận chuyển hàng hoá.
3. Bảo quản và sử dụng có hiệu quả các phương tiện hỗ trợ phục vụ công việc: vật liệu đóng gói...
4. Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - Độ tuổi từ 20-30
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương là lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Trung cấp.,....
Ưu tiên có sức khỏe, không ngại di chuyển
Trung thực, thật thà

Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm
Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 98 - 100 Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

