Tuyển Bốc xếp/Giao hàng BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 - 91 đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận sản phẩm từ bưu cục.

- Giao nhận sản phẩm đến khách hàng.

- Thu và nộp công nợ hàng ngày.

- Địa điểm làm việc: Quận Bình Tân/ TP. Thủ Đức

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 18 - 40 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên (ưu tiên);

- Có xe gắn máy, sử dụng smartphone Android

- Có sức khỏe tốt, giao tiếp tốt, chịu khó, siêng năng, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

- Tuân thủ nghiêm túc nội quy, kỷ luật tổ chức.

Tại BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương trung bình: 8tr-12tr (tính theo sản phẩm giao nhận thành công).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

