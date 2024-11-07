Tuyển Bốc xếp/Giao hàng BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp/Giao hàng Tại BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 89
- 91 đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Nhận sản phẩm từ bưu cục.
- Giao nhận sản phẩm đến khách hàng.
- Thu và nộp công nợ hàng ngày.
- Địa điểm làm việc: Quận Bình Tân/ TP. Thủ Đức
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, từ 18 - 40 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên (ưu tiên);
- Có xe gắn máy, sử dụng smartphone Android
- Có sức khỏe tốt, giao tiếp tốt, chịu khó, siêng năng, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
- Tuân thủ nghiêm túc nội quy, kỷ luật tổ chức.
Tại BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương trung bình: 8tr-12tr (tính theo sản phẩm giao nhận thành công).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI