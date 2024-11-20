Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Công ty TNHH Công nghệ Tanixa, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Nhân sự

- Tổ chức thực hiện tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu và tiêu chuẩn Công ty.

- Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách phúc lợi theo quy định Công ty.

- Tổng hợp đánh giá nhân viên hàng tháng.

- Thực hiện các báo cáo lao động, tiền lương... và các báo cáo khác định kỳ theo quy định của nhà nước.

2. Hành chính:

- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động tập thể của CBNV

- Quản trị văn phòng: Quản lý CSVC, quản lý sử dụng xe, công tác tổ chức họp khi có phát sinh, các công tác khác theo chỉ đạo.

- Quản lý lưu trữ hồ sơ văn bản hành chính

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 25-29 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực, Kế toán, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng Word, Excel

- Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Phẩm chất cá nhân khác: Đam mê công việc, trách nhiệm cao, có tâm huyết, trung thực, đạo đức tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Tanixa - Nhà Máy Sản Xuất Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ, Tết

Chế độ phúc lợi khác: đồng phục, hiếu hỷ, sinh nhật, khám sức khỏe định kì, du lịch, teambuilding hàng năm

Xét tăng lương theo hiệu quả công việc.

Chế độ đào tạo, huấn luyện với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm thực tế.

Thời gian làm việc từ T2- T6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Tanixa - Nhà Máy Sản Xuất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin