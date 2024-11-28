Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng
- Hưng Yên: BH 10A, Vinhome Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Tuyển dụng (70%)
Tổng hợp, đánh giá nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban chuyển TP.HCNS
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng, cập nhật xu hướng tuyển dụng
Lên kế hoạch, đề xuất phương án tuyển dụng cho từng vị trí.
Nhận và sàng lọc hồ sơ ứng viên, bố trí lịch phỏng vấn theo quy định
Tiếp nhận, theo dõi và đánh giá quá trình thử việc của ứng viên
Nhân sự (20%)
Theo dõi tình hình biến động nhân sự.
Đôn đốc, nhắc nhở CBNV thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc và nội quy công ty.
Hành chính (10%)
Thanh toán, theo dõi lên dự chi các khoản chi phí văn phòng.
Quản lý cơ sở vật chất tại văn phòng.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương
Tin học văn phòng thành thạo
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, lập kế hoạch
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên ở lĩnh vực HCNS (Đã có kinh nghiệm tuyển Mass)
Đã làm trong môi trường BĐS là lợi thế
Tại Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ các chế độ BHXH, ngày phép, nghỉ lễ tết theo quy định
Thưởng Lễ - Tết và các ngày lễ theo quy định Nhà nước
Teambuilding, du lịch hằng năm
Môi trường trẻ trung, năng động
Thưởng cuối năm, lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI