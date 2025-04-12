Tuyển Hành chính nhân sự J&T Express chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Tử Cầu, Giai Phạm, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và cập nhật thông tin nhân sự của công ty.

Thực hiện các thủ tục hành chính nhân sự như hành chính, tuyển dụng, lương thưởng, ...

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến nhân sự.

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động liên quan đến nhân sự.

Quản lý hồ sơ, dữ liệu nhân sự, đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự của công ty.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình quản lý nhân sự của công ty.

Hỗ trợ công tác quản lý văn phòng, đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính nhân sự.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Am hiểu về luật lao động và các quy định liên quan đến quản lý nhân sự là một lợi thế.

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vận tải hoặc logistics là một lợi thế.

Tại J&T Express chi nhánh Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building theo quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại J&T Express chi nhánh Bắc Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin