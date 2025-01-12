Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hành chính:
Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý con dấu
Theo dõi và làm thanh toán các khoản chi phí hành chính
Đề xuất, cấp phát văn phòng phẩm
Setup hoạt động gắn kết CBNV công ty: du lịch, liên hoan, sinh nhật, Yep, ....
Nhân sự:
Theo dõi thực hiện làm hợp đồng lao động, quyết định nhân sự liên quan cho NLĐ;
Quản lý và cập nhật data nhân sự;
Tư vấn cho BGĐ các nội dung liên quan đến xây dựng các quy trình, nội quy phù hợp với sự phát triển của Công ty và phù hợp với Luật lao động hiện hành.
Theo dõi và thực hiện việc chấm công cho NLĐ
Thực hiện công việc liên quan đến chế độ BHXH, BHYT;
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và thực hiện công tác tuyển dụng
Công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành Quản trị nhân lực, Văn thư, Luật;
Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Ứng viên nắm vững kiến thức về BHXH, Luật Lao động;
Sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực;
Phụ cấp ăn trưa, các khoản phụ cấp khác theo Quy định của Công ty;
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty (thưởng Lễ, Tết, hiếu, hỉ, ốm đau);
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job278387
