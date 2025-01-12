Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam
- Hưng Yên: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hành chính:
Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý con dấu
Theo dõi và làm thanh toán các khoản chi phí hành chính
Đề xuất, cấp phát văn phòng phẩm
Setup hoạt động gắn kết CBNV công ty: du lịch, liên hoan, sinh nhật, Yep, ....
Nhân sự:
Theo dõi thực hiện làm hợp đồng lao động, quyết định nhân sự liên quan cho NLĐ;
Quản lý và cập nhật data nhân sự;
Tư vấn cho BGĐ các nội dung liên quan đến xây dựng các quy trình, nội quy phù hợp với sự phát triển của Công ty và phù hợp với Luật lao động hiện hành.
Theo dõi và thực hiện việc chấm công cho NLĐ
Thực hiện công việc liên quan đến chế độ BHXH, BHYT;
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và thực hiện công tác tuyển dụng
Công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Ứng viên nắm vững kiến thức về BHXH, Luật Lao động;
Sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, các khoản phụ cấp khác theo Quy định của Công ty;
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty (thưởng Lễ, Tết, hiếu, hỉ, ốm đau);
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
