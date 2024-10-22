Tuyển Nhân viên hành chính Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà HH1 FLC Garden City(đối diện AeonMall Hà Đông), Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, giấy tờ, hồ sơ.

Quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu trên các phần mềm quản lý văn phòng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng trở lên

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực, Thu nhập dao động từ 8.000.000 - 10.000.000vnđ

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, thân thiện.

Cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy

