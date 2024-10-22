Tuyển Nhân viên hành chính Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà HH1 FLC Garden City(đối diện AeonMall Hà Đông), Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, giấy tờ, hồ sơ. Quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu trên các phần mềm quản lý văn phòng. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, giấy tờ, hồ sơ.
Quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu trên các phần mềm quản lý văn phòng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng trở lên Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Powerpoint. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp. Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng trở lên
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực, Thu nhập dao động từ 8.000.000 - 10.000.000vnđ Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Môi trường làm việc năng động, thoải mái, thân thiện. Cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực, Thu nhập dao động từ 8.000.000 - 10.000.000vnđ
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy

Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Toà HH1 FLC Garden City,Đại Mỗ, Nam từ Liêm,Hà Nội( Đối diện AeonMall Hà Đông)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

