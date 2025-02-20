Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Unity Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, Ngõ 18, Chế Lan Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu của nhân viên một cách khoa học và an toàn.

Soạn thảo các thông báo, quyết định và phương án an ninh

Tiến hành theo dõi công và check lương nhân sự

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu

Độ tuổi: Từ 22 – 35 tuổi

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Trình độ học vấn, chuyên môn: Ưu tiên đầu ra chuyên ngành tài chính hoặc kế toán

Kỹ năng: giao tiếp tốt, linh hoạt, tư duy nhanh nhẹn; sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Office).

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 8 – 12 triệu/tháng;

Thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH và theo Luật Lao động hiện hành;

Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm;

Du lịch ít nhất 2 lần/năm;

Được làm việc trong môi trường tôn trọng & cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao & tạo điều.kiện cho tinh thần cầu tiến & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam

