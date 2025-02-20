Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Unity Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 7, Ngõ 18, Chế Lan Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu của nhân viên một cách khoa học và an toàn.
Soạn thảo các thông báo, quyết định và phương án an ninh
Tiến hành theo dõi công và check lương nhân sự
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Không yêu cầu
Độ tuổi: Từ 22 – 35 tuổi
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Trình độ học vấn, chuyên môn: Ưu tiên đầu ra chuyên ngành tài chính hoặc kế toán
Kỹ năng: giao tiếp tốt, linh hoạt, tư duy nhanh nhẹn; sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Office).
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Độ tuổi: Từ 22 – 35 tuổi
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Trình độ học vấn, chuyên môn: Ưu tiên đầu ra chuyên ngành tài chính hoặc kế toán
Kỹ năng: giao tiếp tốt, linh hoạt, tư duy nhanh nhẹn; sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Office).
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: từ 8 – 12 triệu/tháng;
Thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH và theo Luật Lao động hiện hành;
Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm;
Du lịch ít nhất 2 lần/năm;
Được làm việc trong môi trường tôn trọng & cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao & tạo điều.kiện cho tinh thần cầu tiến & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức.
Thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH và theo Luật Lao động hiện hành;
Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm;
Du lịch ít nhất 2 lần/năm;
Được làm việc trong môi trường tôn trọng & cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao & tạo điều.kiện cho tinh thần cầu tiến & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI