Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Kiểm soát và theo dõi văn phòng phẩm, cung cấp đồng phục,…
Làm việc với các nhà cung cấp về thủ tục in ấn, ấn phẩm…
Công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ nhân sự.
Chấm công, theo dõi các đầu mục hành chính, nghỉ phép, đi muộn,…
Chuẩn bị phòng họp, tiếp đón khách.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độc thân. Tốt nghiệp CĐ trở lên
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên từng làm chuyển phát nhanh, bưu chính, logictics.
Thành thạo tin học văn phòng,
Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc.
Chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000đ/ tháng
Lương cứng
Lương thử việc: 9.000.000đ/ tháng
Lương thử việc
:
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của công ty ( thưởng, sinh nhật, du lịch,….)
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Xét tang lương hang năm.
Được đào tạo và làm việc trực tiếp với Ban Lãnh Đạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 79 ngõ 14 đường Vũ Hữu, Phường Nhân Chính

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

