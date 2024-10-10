Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Nhân viên hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 480D

- Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng hàng ngày; Quản lý và sắp xếp các loại văn bản, tài liệu của công ty; Quản lý hồ sơ nhân sự, theo dõi chấm công cho nhân viên; Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng; Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên; Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các công việc liên quan
Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng hàng ngày;
Quản lý và sắp xếp các loại văn bản, tài liệu của công ty;
Quản lý hồ sơ nhân sự, theo dõi chấm công cho nhân viên;
Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng;
Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên;
Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các công việc liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 21-28 tuổi Yêu cầu Topik 3 trở lên Đã tốt nghiệp Đại học Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc Đi làm ngay khi đạt yêu cầu phỏng vấn
Nữ từ 21-28 tuổi
Yêu cầu Topik 3 trở lên
Đã tốt nghiệp Đại học
Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
Đi làm ngay khi đạt yêu cầu phỏng vấn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi PV; Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty. Được hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ vé tháng gửi xe; Đóng BHXH theo đúng quy định sau 2 tháng thử việc; Tham gia Party, Teambuilding định kỳ. Được làm việc trong một môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và cơ hội thăng tiến.
Lương thỏa thuận khi PV;
Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty.
Được hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ vé tháng gửi xe;
Đóng BHXH theo đúng quy định sau 2 tháng thử việc;
Tham gia Party, Teambuilding định kỳ.
Được làm việc trong một môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viện Quản lý và Phát triển Châu á,. Số 1, Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

