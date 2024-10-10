Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 480D - Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng hàng ngày; Quản lý và sắp xếp các loại văn bản, tài liệu của công ty; Quản lý hồ sơ nhân sự, theo dõi chấm công cho nhân viên; Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng; Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên; Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các công việc liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 21-28 tuổi Yêu cầu Topik 3 trở lên Đã tốt nghiệp Đại học Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc Đi làm ngay khi đạt yêu cầu phỏng vấn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi PV; Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty. Được hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ vé tháng gửi xe; Đóng BHXH theo đúng quy định sau 2 tháng thử việc; Tham gia Party, Teambuilding định kỳ. Được làm việc trong một môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

