Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 142 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ người dùng liên quan đến các vấn đề máy tính, email, máy in, điện thoại bàn, truy cập mạng.

Nắm bắt và cấu hình hệ thống mạng LAN/WAN với các thiết bị Draytek / Fortinet....

Quản lý và hỗ trợ sử dụng các dịch vụ của MS365 (Email, OneDrive, Teams, Sharepoint...).

Xử lý công việc theo ticket trên hệ thống IT Helpdesk.

Hỗ trợ kiểm kê số lượng, tình trạng sử dụng, đề xuất bảo trì hoặc nâng cấp máy tính, thiết bị để đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên công ty.

Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành điện tử, IT phần cứng, mạng, kỹ thuật điện tử viễn thông.

Năng động, giao tiếp tốt.

Chủ động và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Trung thực, siêng năng, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Full bảo hiểm theo quy định, gói BH tai nạn 24/7

Thưởng tháng 13, KPI,++ tùy vào tình hình kinh doanh công ty

Company trip, YEP, CSR, Team building,....

Các khóa học kỹ năng mềm miễn phí, các khóa đào tạo nội bộ, cơ hội rotation giữa các BU tùy vào năng lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company

