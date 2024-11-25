Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company

IT Helpdesk/IT support

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 142 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ người dùng liên quan đến các vấn đề máy tính, email, máy in, điện thoại bàn, truy cập mạng.
Nắm bắt và cấu hình hệ thống mạng LAN/WAN với các thiết bị Draytek / Fortinet....
Quản lý và hỗ trợ sử dụng các dịch vụ của MS365 (Email, OneDrive, Teams, Sharepoint...).
Xử lý công việc theo ticket trên hệ thống IT Helpdesk.
Hỗ trợ kiểm kê số lượng, tình trạng sử dụng, đề xuất bảo trì hoặc nâng cấp máy tính, thiết bị để đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên công ty.
Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành điện tử, IT phần cứng, mạng, kỹ thuật điện tử viễn thông.
Năng động, giao tiếp tốt.
Chủ động và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, siêng năng, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Full bảo hiểm theo quy định, gói BH tai nạn 24/7
Thưởng tháng 13, KPI,++ tùy vào tình hình kinh doanh công ty
Company trip, YEP, CSR, Team building,....
Các khóa học kỹ năng mềm miễn phí, các khóa đào tạo nội bộ, cơ hội rotation giữa các BU tùy vào năng lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

