Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô C5 - 2, KCN Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải, xã Hồng Phong, An Dương

Kế hoạch sản xuất

Thống kê, nhập dữ liệu, báo cáo sản lượng.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để nắm rõ yêu cầu của khách hàng.

Lập kế hoạch sản xuất chi tiết theo tuần/tháng/quý/năm cho từng công đoạn, đơn hàng, khách hàng đảm bảo kịp tiến độ, tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

Phối hợp với các bộ phận sản xuất để nắm chắc tiến độ thực hiện các đơn hàng.

Các công việc chuyên môn về kế hoạch, sản xuất.

Làm các báo cáo liên quan đến công việc theo yêu cầu, phân công của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế hoạch, kế toán, kinh tế.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên đã làm việc và có hiểu biết về các sản phẩm ngành bao bì.

Giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Cẩn thận, chính xác, rõ ràng và trung thực.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Xét tăng lương dựa trên thành tích làm việc.

Thưởng vào các ngày lễ, thưởng tháng lương thứ 13.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ.

Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng.

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động

Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM

