Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và ưu tiên thực hiện các hoạt động cần thiết nhằm đảm bảo quá trình sản xuất hàng hóa sản phẩm được liên tục, đáp ứng tối đa nhu cầu hàng hóa sản phẩm của khách hàng
Thực hiện và đảm bảo tất cả các dữ liệu & báo cáo về sản xuất, tồn kho hoặc nguyên vật liệu đảm bảo kế hoạch sản xuất và bán hàng
Tiến hành hiệu chỉnh các kế hoạch (bao gồm kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất hoặc kế hoạch giao hàng) phù hợp theo kết quả thực tế khi cần thiết
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp hoặc Trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên.
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, PowerPoint ..).
Biết sử dụng hệ thống ERP
Tiếng Anh: đọc hiểu các tài liệu
Ít nhất 02 năm công tác tại vị trí Lập kế hoạch sản xuất hoặc Lập kế hoạch tài nguyên sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương hằng năm
Cung cấp suất ăn miễn phí (tại nhà máy)
Thưởng hằng năm theo kết quả công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe & răng hàm mặt của Bảo Việt
Khám sức khỏe định kỳ
Du lịch thường niên
Có xe đưa đón HCM - Nhà máy; Biên Hoà - Nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-hoach-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job270424
