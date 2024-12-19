Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- KCN Long Duc, Long Đức, Long Thành, Long Thành Đồng Nai
- Long Thành, Đồng Nai
- Tam Phước, Bien Hoa, Đồng Nai
- Bien Hoa, Đồng Nai, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Đảm nhiệm xuất nhập tồn nguyên liệu
- Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Giới tính: Nam, từ 22 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc các ngành có liên quan khác
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
- Tiếng Anh trung cấp
- Mức lương từ 7 ~ 8.5 triệu
- Thông thạo vi tính
- Làm việc tại Kcn Long Đức, Long Thành, Đồng Nai.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
- BH tai nạn 24h Công ty đóng 100% phí.
- Tăng lương 1 năm 1 lần, thưởng tối thiểu 1 tháng lương.
- Thưởng kết hôn: 500.000 - 2.000.000 VNĐ.
- Mừng sinh con: 500.000 - 2.000.000 VNĐ.
- Hỗ trợ tang chế: 300.000 -2.000.000 VNĐ.
- Thưởng thâm niên: 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ theo quy định Công ty.
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước.
- Nghỉ 2 ngày thứ 7 cách tuần trong tháng & 04 ngày chủ nhật.
- Nghỉ chế độ nữ : 30 phút/ngày tối đa 3 ngày (Áp dụng với nữ).
- Thưởng lễ ,tết, thưởng khác tùy theo tình hình kinh doanh Công ty.
- Công ty bao cơm trưa.
- Tặng áo mưa 1 lần/năm.
- Du lịch hàng năm, bốc thăm trúng thưởng, tiệc tất niên cuối năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
