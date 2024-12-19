Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - KCN Long Duc, Long Đức, Long Thành, Long Thành Đồng Nai - Long Thành, Đồng Nai - Tam Phước, Bien Hoa, Đồng Nai - Bien Hoa, Đồng Nai, Huyện Long Thành

Nhân viên Kế hoạch

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đảm nhiệm xuất nhập tồn nguyên liệu

- Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Giới tính: Nam, từ 22 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc các ngành có liên quan khác

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Tiếng Anh trung cấp

- Mức lương từ 7 ~ 8.5 triệu

- Thông thạo vi tính

- Làm việc tại Kcn Long Đức, Long Thành, Đồng Nai.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

- BH tai nạn 24h Công ty đóng 100% phí.

- Tăng lương 1 năm 1 lần, thưởng tối thiểu 1 tháng lương.

- Thưởng kết hôn: 500.000 - 2.000.000 VNĐ.

- Mừng sinh con: 500.000 - 2.000.000 VNĐ.

- Hỗ trợ tang chế: 300.000 -2.000.000 VNĐ.

- Thưởng thâm niên: 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ theo quy định Công ty.

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước.

- Nghỉ 2 ngày thứ 7 cách tuần trong tháng & 04 ngày chủ nhật.

- Nghỉ chế độ nữ : 30 phút/ngày tối đa 3 ngày (Áp dụng với nữ).

- Thưởng lễ ,tết, thưởng khác tùy theo tình hình kinh doanh Công ty.

- Công ty bao cơm trưa.

- Tặng áo mưa 1 lần/năm.

- Du lịch hàng năm, bốc thăm trúng thưởng, tiệc tất niên cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

