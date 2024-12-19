Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Nhân viên Kế hoạch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- KCN Long Duc, Long Đức, Long Thành, Long Thành Đồng Nai

- Long Thành, Đồng Nai

- Tam Phước, Bien Hoa, Đồng Nai

- Bien Hoa, Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Đảm nhiệm xuất nhập tồn nguyên liệu
- Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Giới tính: Nam, từ 22 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc các ngành có liên quan khác
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
- Tiếng Anh trung cấp
- Mức lương từ 7 ~ 8.5 triệu
- Thông thạo vi tính
- Làm việc tại Kcn Long Đức, Long Thành, Đồng Nai.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
- BH tai nạn 24h Công ty đóng 100% phí.
- Tăng lương 1 năm 1 lần, thưởng tối thiểu 1 tháng lương.
- Thưởng kết hôn: 500.000 - 2.000.000 VNĐ.
- Mừng sinh con: 500.000 - 2.000.000 VNĐ.
- Hỗ trợ tang chế: 300.000 -2.000.000 VNĐ.
- Thưởng thâm niên: 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ theo quy định Công ty.
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước.
- Nghỉ 2 ngày thứ 7 cách tuần trong tháng & 04 ngày chủ nhật.
- Nghỉ chế độ nữ : 30 phút/ngày tối đa 3 ngày (Áp dụng với nữ).
- Thưởng lễ ,tết, thưởng khác tùy theo tình hình kinh doanh Công ty.
- Công ty bao cơm trưa.
- Tặng áo mưa 1 lần/năm.
- Du lịch hàng năm, bốc thăm trúng thưởng, tiệc tất niên cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

