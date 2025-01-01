Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH METALIC VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Long Bình (Loteco), Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Lập kế hoạch sản xuất chi tiết dựa trên đơn hàng khách hàng, báo cáo tình hình sản xuất của nhà máy.

Làm việc chặt chẽ với bộ phận kĩ thuật để đưa ra yêu cầu cho bộ phận thu mua và hỗ trợ bộ phận thu mua để mua nguyên vật liệu.

Kiểm soát tiến độ cấp hàng hóa của các nhà cung cấp.

Theo dõi và phối hợp với bộ phận sản xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Phân tích dữ liệu sản xuất, xác định các vấn đề và đề xuất giải pháp cải thiện.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan (mua sắm, logistics, kỹ thuật, sản xuất, kho...) để đảm bảo quá trình thu mua, sản xuất, giao nhận hàng diễn ra trơn tru đúng tiến độ.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến kế hoạch sản xuất.

Cập nhật cho khách hàng về tình hình triển khai đơn hàng và kế hoạch giao hàng

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành gia công kim loại.

Thành thạo các phần mềm văn phòng.

Tinh thần làm việc nhanh nhẹn.

Làm việc bằng tiếng Anh qua email tốt.

Kỹ năng phân tích số liệu tốt, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao và linh hoạt trong công việc.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty,

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện, có nhiều điều kiện phát huy năng lực cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

