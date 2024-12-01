Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: La Ngà, Định Quán, Huyện Định Quán
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Quản lý Social media platform, thiết kế hình ảnh, quảng cáo của công ty. Biết cách sử dụng photoshop, video short ...
- Lập kế hoạch và theo dõi, giám sát.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác hoặc có kinh nghiệm
- Làm việc tại nhà máy Định Quán La Ngà
- Chịu khó.
- Làm việc tại nhà máy Định Quán La Ngà
- Chịu khó.
Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Có nhà ở cho nhân viên
- Phụ cấp tiền ăn
- Phụ cấp điện thoại
- Phụ cấp tiền ăn
- Phụ cấp điện thoại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI