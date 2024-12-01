Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: La Ngà, Định Quán, Huyện Định Quán

- Quản lý Social media platform, thiết kế hình ảnh, quảng cáo của công ty. Biết cách sử dụng photoshop, video short ...

- Lập kế hoạch và theo dõi, giám sát.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm.

- Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác hoặc có kinh nghiệm

- Làm việc tại nhà máy Định Quán La Ngà

- Chịu khó.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Có nhà ở cho nhân viên

- Phụ cấp tiền ăn

- Phụ cấp điện thoại

