Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM). làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM).
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM).

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM).

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Lập kế hoạch xuất hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo đơn đặt hàng của khách Theo dõi và cập nhật tình trạng đơn hàng, tiến độ sản xuất và kho hàng Phối hợp với bộ phận sản xuất, kho vận và bán hàng để đảm bảo kế hoạch xuất hàng được thực hiện đúng tiến độ Làm việc với các bộ phận sản xuất và kho vận, xuất nhập khẩu để xác nhận và điều chỉnh kế hoạch xuất hàng khi cần thiết Lập các báo cáo liên quan đến kế hoạch và tình hình xuất hàng Tham gia các cuộc họp điều độ sản xuất và xuất hàng Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình lập kế hoạch và xuất hàng
Lập kế hoạch xuất hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo đơn đặt hàng của khách
Theo dõi và cập nhật tình trạng đơn hàng, tiến độ sản xuất và kho hàng
Phối hợp với bộ phận sản xuất, kho vận và bán hàng để đảm bảo kế hoạch xuất hàng được thực hiện đúng tiến độ
Làm việc với các bộ phận sản xuất và kho vận, xuất nhập khẩu để xác nhận và điều chỉnh kế hoạch xuất hàng khi cần thiết
Lập các báo cáo liên quan đến kế hoạch và tình hình xuất hàng
Tham gia các cuộc họp điều độ sản xuất và xuất hàng
Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình lập kế hoạch và xuất hàng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics, hoặc các ngành liên quan Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel Có kỹ năng xây dựng và quản lý kế hoạch tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Có khả năng làm việc trong môi trường năng động
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics, hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có kỹ năng xây dựng và quản lý kế hoạch tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng làm việc trong môi trường năng động

Tại CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM). Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Thưởng các ngày lễ tết, thưởng lương tháng 13 Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ tết, thưởng lương tháng 13
Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM).

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM).

CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM).

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, Thị Trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

