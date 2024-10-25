Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH INTERPAK làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Kho số 27, khuôn viên Công ty TNHH Thanh Bình, KP8, Phường Long Bình, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận đơn hàng Xử lý đơn hàng:

Xử lý đơn hàng:

+Kiểm tra đơn hàng khách hàng

+Cập nhật đơn hàng vào File PO tổng.

+Dựa vào tồn kho làm phiếu đề nghị mua hàng gửi đến bộ phận Mua hàng

Lên kế hoạch sản xuất Gửi thông tin hàng cần in cho bộ phận thiết kế để chuẩn bị thiết kế. Lên kế hoạch tăng ca báo các nhóm liên quan (nếu có). Cập nhật, theo dõi số lượng các công đoạn sản suất hàng ngày Lên lịch giao hàng Cập nhật phiếu giao hàng được ký xác nhận từ Khách Hàng Làm bảng kê đối chiếu hàng giao (cuối tháng).

Lên kế hoạch sản xuất

Gửi thông tin hàng cần in cho bộ phận thiết kế để chuẩn bị thiết kế.

Lên kế hoạch tăng ca báo các nhóm liên quan (nếu có).

Cập nhật, theo dõi số lượng các công đoạn sản suất hàng ngày

Lên lịch giao hàng

Cập nhật phiếu giao hàng được ký xác nhận từ Khách Hàng

Làm bảng kê đối chiếu hàng giao (cuối tháng).

+Hàng ngày lên kế hoạch giao hàng cho ngày kế tiếp triển khai báo cho các nhóm liên quan

+Sắp xếp lịch trình cho nhóm xe

+Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Thành thạo tin học văn phòng Kinh nghiệm: 02 năm ở vị trí tương đương Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc Tuổi từ 20-35, có sức khỏe tốt

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Thành thạo tin học văn phòng

Kinh nghiệm: 02 năm ở vị trí tương đương

Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tuổi từ 20-35, có sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH INTERPAK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hưởng theo năng lực

Thưởng tháng lương 13

Tham gia BHXH-BNTN-BHYT theo qui định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERPAK

