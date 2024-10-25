Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH INTERPAK làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH INTERPAK
- Đồng Nai: Kho số 27, khuôn viên Công ty TNHH Thanh Bình, KP8, Phường Long Bình, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
+Kiểm tra đơn hàng khách hàng
+Cập nhật đơn hàng vào File PO tổng.
+Dựa vào tồn kho làm phiếu đề nghị mua hàng gửi đến bộ phận Mua hàng
Lên kế hoạch sản xuất Gửi thông tin hàng cần in cho bộ phận thiết kế để chuẩn bị thiết kế. Lên kế hoạch tăng ca báo các nhóm liên quan (nếu có). Cập nhật, theo dõi số lượng các công đoạn sản suất hàng ngày Lên lịch giao hàng Cập nhật phiếu giao hàng được ký xác nhận từ Khách Hàng Làm bảng kê đối chiếu hàng giao (cuối tháng).
Gửi thông tin hàng cần in cho bộ phận thiết kế để chuẩn bị thiết kế.
Lên kế hoạch tăng ca báo các nhóm liên quan (nếu có).
Cập nhật, theo dõi số lượng các công đoạn sản suất hàng ngày
Lên lịch giao hàng
Cập nhật phiếu giao hàng được ký xác nhận từ Khách Hàng
Làm bảng kê đối chiếu hàng giao (cuối tháng).
+Hàng ngày lên kế hoạch giao hàng cho ngày kế tiếp triển khai báo cho các nhóm liên quan
+Sắp xếp lịch trình cho nhóm xe
+Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Thành thạo tin học văn phòng
Kinh nghiệm: 02 năm ở vị trí tương đương
Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
Tuổi từ 20-35, có sức khỏe tốt
Tại CÔNG TY TNHH INTERPAK Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13
Tham gia BHXH-BNTN-BHYT theo qui định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERPAK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
