Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hayat Việt Nam làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Hayat cần tuyển GSBH ở khu vực Phú Thọ, quản lý Phú Thọ, Sơn Tây và Hòa Bình

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Đảm bảo mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch

• Phân chia mục tiêu, tuyến bán hàng rõ ràng cho nhân viên bán hàng cũng như theo dõi và đưa ra biện pháp kịp thời để hoàn thành mục tiêu được giao.

• Chịu trách nhiệm về các đơn đặt hàng của nhà phân phối, các khoản phải thu của địa bàn đảm nhận.

• Quản lý chi phí trade marketing và các công cụ (trưng bày, POSM…) và triển khai xuống DSR bao gồm việc tạo và duy trì hệ thống theo dõi và báo cáo.

• Phối hợp và cung cấp thông tin phản hồi, phân tích và tư vấn về hiệu quả bán hàng, phân phối và tiếp thị thương mại cũng như các hoạt động của đối thủ cạnh tranh cho quản lý trực tiếp.

2. Quản lý và xây dựng đội ngũ