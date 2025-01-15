Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam) làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Lên kế hoạch sản xuất: Xây dựng, sắp xếp kế hoạch sản xuất chi tiết, giúp đảm bảo tiến độ giao hàng và chất lượng của sản phẩm.

- Theo dõi quy trình sản xuất: Giám sát và kiểm tra tiến độ sản xuất, đảm bảo mọi đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

- Quản lý đơn hàng: Theo dõi các đơn hàng giao cho khách hàng đúng với thời gian giao hàng.

- Giải quyết vấn đề phát sinh: Xử lý nhanh chóng và hiệu quả các tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất và xuất hàng, đảm bảo sự liên tục trong công việc.

