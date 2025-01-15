Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam) làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Lô dât CN

- 03, Nam Khu A, Khu công nghiep Bim Son, Phuòng Bc Son, Thi xä Bim Son, tinh Thanh Ha, Vi, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
- Lên kế hoạch sản xuất: Xây dựng, sắp xếp kế hoạch sản xuất chi tiết, giúp đảm bảo tiến độ giao hàng và chất lượng của sản phẩm.
Lên kế hoạch sản xuất:
- Theo dõi quy trình sản xuất: Giám sát và kiểm tra tiến độ sản xuất, đảm bảo mọi đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
Theo dõi quy trình sản xuất:
- Quản lý đơn hàng: Theo dõi các đơn hàng giao cho khách hàng đúng với thời gian giao hàng.
Quản lý đơn hàng:
- Giải quyết vấn đề phát sinh: Xử lý nhanh chóng và hiệu quả các tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất và xuất hàng, đảm bảo sự liên tục trong công việc.
Giải quyết vấn đề phát sinh:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
- Tiếng trung HSK 4 trở lên
- Nhanh nhẹn, thật thà, khoẻ mạnh

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam)

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô dât CN - 03, Nam Khu A, Khu công nghiep Bim Son, Phuòng Bc Son, Thi xä Bim Son, tinh Thanh Ha, Vi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

