Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam) làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam)
- Thanh Hóa: Lô dât CN
- 03, Nam Khu A, Khu công nghiep Bim Son, Phuòng Bc Son, Thi xä Bim Son, tinh Thanh Ha, Vi, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
- Lên kế hoạch sản xuất: Xây dựng, sắp xếp kế hoạch sản xuất chi tiết, giúp đảm bảo tiến độ giao hàng và chất lượng của sản phẩm.
- Theo dõi quy trình sản xuất: Giám sát và kiểm tra tiến độ sản xuất, đảm bảo mọi đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
- Quản lý đơn hàng: Theo dõi các đơn hàng giao cho khách hàng đúng với thời gian giao hàng.
- Giải quyết vấn đề phát sinh: Xử lý nhanh chóng và hiệu quả các tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất và xuất hàng, đảm bảo sự liên tục trong công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
- Tiếng trung HSK 4 trở lên
- Nhanh nhẹn, thật thà, khoẻ mạnh
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Sab (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
