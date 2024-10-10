Tuyển Hành chính Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Point Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà CT 2, chung cư 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Thu thập, xử lý, kiểm tra hợp lệ và lưu trữ chứng từ, hóa đơn. Lập các phiếu thu – chi, hóa đơn bán hàng. Đối chiếu - nhập dữ liệu bán hàng, xuất báo cáo bán hàng trên phần mềm Misa. Tính lương, tiền công, bảo hiểm xã hội và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên công ty. Thực hiện kê khai thuế TNCN/GTGT hàng tháng/quý. Rà soát các hóa đơn, chứng từ để lập tờ khai thuế và lập báo cáo tài chính. Giao dịch ngân hàng khi có phát sinh. Hỗ trợ công việc khác của Hành chính – Nhân sự khi được yêu cầu từ lãnh đạo. Thường xuyên báo cáo công việc và kịp thời đề xuất phương án xử lý công việc hiệu quả.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 3 năm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên lĩnh vực Tư vấn thiết kế xây dựng. Thành thạo tin học văn phòng. Có kiến thức cơ bản về kế toán và hành chính nhân sự Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng xử lý số liệu tốt Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Point Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12,000,000đ Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế kiến trúc Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty Xét tăng lương định kỳ dựa trên kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Point Group

