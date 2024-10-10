Tuyển Hành chính Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Point Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Point Group
- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà CT 2, chung cư 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Thu thập, xử lý, kiểm tra hợp lệ và lưu trữ chứng từ, hóa đơn.
Lập các phiếu thu – chi, hóa đơn bán hàng.
Đối chiếu - nhập dữ liệu bán hàng, xuất báo cáo bán hàng trên phần mềm Misa.
Tính lương, tiền công, bảo hiểm xã hội và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên công ty.
Thực hiện kê khai thuế TNCN/GTGT hàng tháng/quý.
Rà soát các hóa đơn, chứng từ để lập tờ khai thuế và lập báo cáo tài chính.
Giao dịch ngân hàng khi có phát sinh.
Hỗ trợ công việc khác của Hành chính – Nhân sự khi được yêu cầu từ lãnh đạo.
Thường xuyên báo cáo công việc và kịp thời đề xuất phương án xử lý công việc hiệu quả.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 3 năm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên lĩnh vực Tư vấn thiết kế xây dựng.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có kiến thức cơ bản về kế toán và hành chính nhân sự
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng xử lý số liệu tốt
Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Point Group Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12,000,000đ
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế kiến trúc
Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Xét tăng lương định kỳ dựa trên kết quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Point Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
