Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Nevigroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Lên đơn, in đơn và kiểm tra số lượng đơn hàng theo ngày.

- Đóng gói sản phẩm đúng đơn hàng

- Giao cho các đơn vị vận chuyển & kiểm soát đơn hoàn hủy.

- Sắp xếp hàng hóa trong kho ngăn nắp, gọn gàng.

- Thực hiện kiểm kê và báo cáo về xuất nhập tồn tại kho hàng ngày, tuần, tháng.

- Đảm bảo lượng hàng tồn trong kho tránh tình trạng thiếu hụt sản phẩm.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản. Ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc đúng nguyên tắc, quy trình

Tiếp thu nhanh với công việc và có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên, điều phối

Có khả năng làm việc độc lập và theo đội nhóm

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại Công ty TNHH Nevigroup Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, tử tế, có tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh rõ ràng

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phát triển sự nghiệp với môi trường start-up nhiều cơ hội.

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật, BHXH, team building và các buổi đào tạo phát triển chuyên môn...

- Trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, Con của nhân sự công ty có thâm niên làm việc > 3 năm được phụ cấp tiền bỉm sữa cho con 200.000 vnd/tháng.

- Nhân sự có thời gian làm việc > 3 năm khi nghỉ vì bất kỳ lý do gì sẽ được nhận của hồi môn nghỉ việc 5.000.000 vnd.

- Nhân sự có thời gian làm việc >5 năm nếu chẳng may gặp qua đời vì bất cứ lí do nào, công ty sẽ hỗ trợ 1 phần nuôi con đến năm 18 tuổi.

- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng thành tích, thưởng năm theo kết quả kinh doanh.

- Trà & café phục vụ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nevigroup

