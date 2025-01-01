Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NHẬP KHẨU GIA BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 07 Cát Linh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

-Sắp xếp sản phẩm, kiểm soát hàng hóa trong kho;

-Kiểm tra chất lượng sản phẩm, treo tem gắn mắc, báo cáo số lượng hàng mới về;

-Nhập hàng, xuất hàng, kiểm soát hàng tồn kho;

-Đóng COD; Nhập hàng hoàn COD, hàng đổi, hàng bảo hành;

-Tiếp nhận hàng bảo hành của khách và báo với các bộ phận liên quan để giải quyết;

-Kiểm tra báo cáo hàng lỗi, và tiến hành giải quyết hàng lỗi;

-Các công việc khác liên quan tới kho hàng được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có phương tiện đi lại

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NHẬP KHẨU GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương khởi điểm 6triệu + thưởng + phụ cấp gửi xe;

-Đánh giá tăng lương 3 tháng/lần;

-Tháng nghỉ 3 ngày;

-Thưởng lễ, tết, thưởng lương tháng thứ 13;

-Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, sáng tạo và được ưu tiên đào tạo và phát triển nâng cao năng lực;

-Được tham gia du lịch, team building và hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định chung của Công ty.

-Được mua thẻ sản phẩm với giá đã chiết khấu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NHẬP KHẨU GIA BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin