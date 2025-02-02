Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Nhân viên kho

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT5.17 Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chuẩn bị đóng gói hàng hóa gửi các đơn vị vận chuyển.
Kiểm kê hàng hóa hàng tuần.
Chuẩn bị đồ dùng cho các sự kiện.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
Có BLX ô tô

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7,000,000đ - 10,000,000đ
Ăn trưa tại công ty.
Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);
Đóng BHXH theo quy định;
Thưởng các ngày lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: BT5.17 Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

