Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT5.17 Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Chuẩn bị đóng gói hàng hóa gửi các đơn vị vận chuyển.

Kiểm kê hàng hóa hàng tuần.

Chuẩn bị đồ dùng cho các sự kiện.

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, có sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Có BLX ô tô

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7,000,000đ - 10,000,000đ

Ăn trưa tại công ty.

Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);

Đóng BHXH theo quy định;

Thưởng các ngày lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL

