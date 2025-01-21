Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 20 Nguyễn Quyền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
• Phụ trách công việc theo đầu công việc Quản lý phân công: Nhập hàng, Đóng gói, Điều phối đơn hàng,...
• Đóng gói hàng hóa theo đơn hàng (Sách)
• Giao hàng cho khách theo yêu cầu.
• Thực hiện hỗ trợ các phòng ban khác khi cần theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ 12/12 trở lên, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm, trung thực, chăm chỉ chịu khó.
• Giới tính: Nam.
• Độ tuổi: dưới 40 tuổi.
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm đầy đủ sau thử việc;
Được hướng dẫn đào tạo
CHế độ phép năm; Thưởng, du lịch...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI