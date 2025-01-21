Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Nguyễn Quyền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

• Phụ trách công việc theo đầu công việc Quản lý phân công: Nhập hàng, Đóng gói, Điều phối đơn hàng,...

• Đóng gói hàng hóa theo đơn hàng (Sách)

• Giao hàng cho khách theo yêu cầu.

• Thực hiện hỗ trợ các phòng ban khác khi cần theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ 12/12 trở lên, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm, trung thực, chăm chỉ chịu khó.

• Giới tính: Nam.

• Độ tuổi: dưới 40 tuổi.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm đầy đủ sau thử việc;

Được hướng dẫn đào tạo

CHế độ phép năm; Thưởng, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm

