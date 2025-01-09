Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BBAE LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BBAE LAB
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 41 đường Trường Sa, Đông Trù, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Nhập - xuất hàng hoá, nguyên phụ liệu vào kho;
Đóng gói đơn hàng, bàn giao cho các đơn vị vận chuyển;
Sắp xếp hàng hoá tại kho theo quy định;
Phối hợp với bộ phận kế toán để kiểm kê định kỳ. Báo cáo, cập nhật số lượng tồn kho;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Địa chỉ làm việc: Ngõ 41 Trường Sa, Đông Trù, Đông Anh, Hà Nội
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam.
Độ tuổi từ 20 đến 35, có sức khỏe tốt.
Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BBAE LAB Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7.000.000đ
Thử việc: 01 tháng
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe.
Thưởng lễ, Tết theo quy định của Công ty.
Thời gian làm việc: 9h00-18h00, nghỉ trưa 12h30-14h00, từ Thứ 2 đến Thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BBAE LAB
