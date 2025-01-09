Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BBAE LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 41 đường Trường Sa, Đông Trù, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc

Nhập - xuất hàng hoá, nguyên phụ liệu vào kho;

Đóng gói đơn hàng, bàn giao cho các đơn vị vận chuyển;

Sắp xếp hàng hoá tại kho theo quy định;

Phối hợp với bộ phận kế toán để kiểm kê định kỳ. Báo cáo, cập nhật số lượng tồn kho;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Địa chỉ làm việc: Ngõ 41 Trường Sa, Đông Trù, Đông Anh, Hà Nội

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam.

Độ tuổi từ 20 đến 35, có sức khỏe tốt.

Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình.

Quyền Lợi

Mức lương: 7.000.000đ

Thử việc: 01 tháng

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe.

Thưởng lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Thời gian làm việc: 9h00-18h00, nghỉ trưa 12h30-14h00, từ Thứ 2 đến Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển

