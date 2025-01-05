Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Đóng gói, phân loại hàng hóa theo đơn đặt hàng.

Sắp xếp hàng hóa lên kệ gọn gàng, khoa học.

Kiểm tra số lượng, chất lượng sản phẩm trước khi giao hàng.

Hỗ trợ vận chuyển hàng hóa trong kho.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ siêng năng, trung thực, cẩn thận.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu.

Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt.

Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, lương trả đều đặn hàng tuần.

Được sắp xếp ca làm linh hoạt, phù hợp lịch học hoặc lịch cá nhân.

Làm việc trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến nếu làm việc lâu dài và gắn bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.