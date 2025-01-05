Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Đóng gói, phân loại hàng hóa theo đơn đặt hàng.
Sắp xếp hàng hóa lên kệ gọn gàng, khoa học.
Kiểm tra số lượng, chất lượng sản phẩm trước khi giao hàng.
Hỗ trợ vận chuyển hàng hóa trong kho.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ siêng năng, trung thực, cẩn thận.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu.
Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt.

Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, lương trả đều đặn hàng tuần.
Được sắp xếp ca làm linh hoạt, phù hợp lịch học hoặc lịch cá nhân.
Làm việc trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến nếu làm việc lâu dài và gắn bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: CTT2-03 Khu đô thị Luxury Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

