Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Nhân viên kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9, Ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Soạn hàng theo đơn hàng được giao
Vệ sinh, kiểm tra số lượng chất lượng hàng hóa theo đơn trước khi đóng gói
Đóng gói đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển
Xuất nhập, phân loại, sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho
Theo dõi, kiểm kê kho định kỳ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ, sinh năm 2005-1995
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận chịu khó, có trí nhớ tốt
Ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí Kho giao hàng, kho TMĐT là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000-10.000.000 triệu/ tháng
Tăng ca x 150% lương cứng
Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kho-thu-nhap-6-10-trieu-tai-ha-noi-job273350
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 109 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH Giáo dục và thương mại HNC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TNHH Giáo dục và thương mại HNC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 10 Triệu
TNHH Giáo dục và thương mại HNC
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Ninh Còn 17 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NHẬP KHẨU GIA BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NHẬP KHẨU GIA BẢO
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Nguồn 22 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Nguồn 22
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLE MALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLE MALL
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Nevigroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Nevigroup
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH LAPIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH LAPIS VIỆT NAM
5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BBAE LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BBAE LAB
7 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần ô Tô Nhật Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần ô Tô Nhật Thành
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu HAPAS VIỆT NAM
0.5 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH TRUNG HIẾU 2024 làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu HỘ KINH DOANH TRUNG HIẾU 2024
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THE MAN CENTURY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu CÔNG TY TNHH THE MAN CENTURY
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KÉT SẮT VIỆT TIỆP VÀ AN TOÀN KHO QUỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KÉT SẮT VIỆT TIỆP VÀ AN TOÀN KHO QUỸ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh buồm
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kho Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại Panama tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại Panama tại Hà Nội
6.5 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm