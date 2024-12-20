Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TMDV MINH NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 370 đường 72 An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Nhân viên bốc hàng trong kho/giao hàng, sắp xếp hàng hóa, bốc xếp hàng lên xuống xe tải, giao hàng khi cần thiết, và các công việc do cấp trên giao.

Có đơn hàng ra thì chuẩn bị hàng theo đơn, xe đến bốc hàng lên xe, đi xe máy giao hàng theo xe.

Hoặc những đơn hàng nguồn, decal số lượng ít sẽ chở xe máy đi giao.

Thời gian làm việc: 8h30-18h từ T2 đến T7, CN nghỉ. Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định nhà nước.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 18-34. Không Yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là 1 lợi thế.

Có xe máy đi làm, giao hàng. (Có trả tiền xăng+hao mòn xe theo km thực tế đi)

Có sức khỏe, trung thực, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH TMDV MINH NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Sau thời gian thử việc được KÍ HỢP ĐỒNG, TĂNG LƯƠNG, hỗ trợ XĂNG XE, ĐIỆN THOẠI THƯỞNG chuyên cần

Chế độ NGHỈ LỄ, BẢO HIỂM XÃ HỘI (Nếu có hợp đồng gắn bó lâu dài với công ty)

Theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV MINH NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin