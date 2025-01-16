Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH TRUNG HIẾU 2024 làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

HỘ KINH DOANH TRUNG HIẾU 2024
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại HỘ KINH DOANH TRUNG HIẾU 2024

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

-Quản lý hàng hóa trong kho.
-Đảm bảo hàng hóa được an toàn, chịu trách nhiệm quản lý và không để thất lạc hàng hóa.
-Sắp xếp hàng hóa gọn gàng.
-Lấy hàngvà đóng hàng.
-Làm việc với nhà cung cấp hoặc các cửa hàng khác, khi có sự luân chuyển hàng hóa trong kho.
-Các công việc được phân công khác.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
-Có bằng lái xe máy(nếu có).

Tại HỘ KINH DOANH TRUNG HIẾU 2024 Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng 5.500.000 VNĐ/tháng, có thêm hoa hồng và phụ cấp ứng viên
-Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao Động Việt Nam (nghỉ phép năm, BHYT, BHXH...), Bảo hiểm sức khỏe
-Tham gia gói bảo hiểm thân thể 24/24
-Cơ hội thăng tiến theo quá trình phát triển của công ty.
-Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp, quản lý các cấp để giúp định hướng công việc một cách nhanh nhất và tốt nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRUNG HIẾU 2024

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Đội 1, Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

