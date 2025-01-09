Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH LAPIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 120 Trần Cung - Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Quản lý Công cụ dụng cụ (CCDC), trang thiết bị vận hành cho tiệc

Chuẩn bị CCDC theo Checklist bộ phận Vận hành tiệc chuyển xuống, đảm bảo đúng số lượng và thời gian tổ chức tiệc.

Lập Phiếu xuất kho CCDC theo từng mã tiệc để bàn giao cho Nhân sự CTV.

Nhận bàn giao CCDC sau mỗi tiệc, kiểm kê và nhập kho.

Báo cáo tình trạng CCDC nếu có phát sinh (thiếu số lượng/nứt, vỡ....) theo mã tiệc

Chuẩn bị, sắp xếp CCDC cho mỗi mã Tiệc

Bảo quản, vệ sinh CCDC đảm bảo An toàn vệ sinh

Hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện công việc ngoài bộ phận

Thực hiện các quy định chung của Công ty

Tham gia các hoạt động được Công ty tổ chức: Team building, du lịch, họp, đào tạo

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 3 tháng làm việc tại vị trí Kho

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Biết sử dụng word và excel

Có sức khoẻ Có sức khỏe tốt

Có thể làm việc theo thời gian linh hoạt

Nhanh nhẹn, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH LAPIS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 5.000.000 VNĐ( đã bao gồm các khoản phụ cấp + Thưởng KPI hiệu quả hoàn thành công việc 100% là 700.000 VNĐ+ Lương OT

Thưởng các dịp lễ tết

Môi trường làm việc linh động

Thời gian: ca sáng 6-14h ca chiều 13h-21h. Nghỉ 1 ngày trong tuần

Địa điểm: Ngõ 120 Trần Cung- Cố Nhuế 1- Bắc Từ Liêm- Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAPIS VIỆT NAM

