Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH LAPIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH LAPIS VIỆT NAM
- Hà Nội: Ngõ 120 Trần Cung
- Cổ Nhuế 1
- Bắc Từ Liêm
- Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Quản lý Công cụ dụng cụ (CCDC), trang thiết bị vận hành cho tiệc
Chuẩn bị CCDC theo Checklist bộ phận Vận hành tiệc chuyển xuống, đảm bảo đúng số lượng và thời gian tổ chức tiệc.
Lập Phiếu xuất kho CCDC theo từng mã tiệc để bàn giao cho Nhân sự CTV.
Nhận bàn giao CCDC sau mỗi tiệc, kiểm kê và nhập kho.
Báo cáo tình trạng CCDC nếu có phát sinh (thiếu số lượng/nứt, vỡ....) theo mã tiệc
Chuẩn bị, sắp xếp CCDC cho mỗi mã Tiệc
Bảo quản, vệ sinh CCDC đảm bảo An toàn vệ sinh
Hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện công việc ngoài bộ phận
Thực hiện các quy định chung của Công ty
Tham gia các hoạt động được Công ty tổ chức: Team building, du lịch, họp, đào tạo
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Biết sử dụng word và excel
Có sức khoẻ Có sức khỏe tốt
Có thể làm việc theo thời gian linh hoạt
Nhanh nhẹn, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH LAPIS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
5.000.000 VNĐ( đã bao gồm các khoản phụ cấp + Thưởng KPI hiệu quả hoàn thành công việc 100% là 700.000 VNĐ+ Lương OT
Thưởng các dịp lễ tết
Môi trường làm việc linh động
Thời gian: ca sáng 6-14h ca chiều 13h-21h. Nghỉ 1 ngày trong tuần
13h-21h
Địa điểm: Ngõ 120 Trần Cung- Cố Nhuế 1- Bắc Từ Liêm- Hà Nội
CÔNG TY TNHH LAPIS VIỆT NAM
