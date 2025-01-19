Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, Ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Soạn hàng theo đơn hàng được giao

Vệ sinh, kiểm tra số lượng chất lượng hàng hóa theo đơn trước khi đóng gói

Đóng gói đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển

Xuất nhập, phân loại, sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho

Theo dõi, kiểm kê kho định kỳ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ, sinh năm 2005-1994

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận chịu khó, có trí nhớ tốt

Ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí Kho giao hàng, kho TMĐT là lợi thế.

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000-10.000.000 triệu/ tháng

Tăng ca x 150% lương cứng

Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết...

Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h), phòng làm việc điều hòa mát lạnh, nghỉ 2 ngày/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.