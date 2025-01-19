Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 9, Ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Soạn hàng theo đơn hàng được giao
Vệ sinh, kiểm tra số lượng chất lượng hàng hóa theo đơn trước khi đóng gói
Đóng gói đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển
Xuất nhập, phân loại, sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho
Theo dõi, kiểm kê kho định kỳ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ, sinh năm 2005-1994
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận chịu khó, có trí nhớ tốt
Ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí Kho giao hàng, kho TMĐT là lợi thế.
Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 6.000.000-10.000.000 triệu/ tháng
Tăng ca x 150% lương cứng
Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h), phòng làm việc điều hòa mát lạnh, nghỉ 2 ngày/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
