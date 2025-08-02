Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Phát triển và triển khai các chiến lược trade marketing nhằm tăng cường sự hiện diện và tăng trưởng doanh số cho sản phẩm keo Silicone Sealant.

2. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, như các cửa hàng, đại lý phân phối, và trung tâm thương mại, để đảm bảo việc triển khai thành công các chiến lược marketing.

3. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, sự kiện và chương trình khuyến mãi tại điểm bán hàng để thu hút sự chú ý của khách hàng và tăng cường doanh số bán hàng.

4. Phân tích và đánh giá thị trường cạnh tranh để đưa ra các đề xuất cải tiến về sản phẩm và chiến lược tiếp thị.

5. Hỗ trợ việc phát triển vật liệu tiếp thị như bộ công cụ bán hàng, tài liệu quảng cáo và thông điệp sản phẩm để hỗ trợ cho hoạt động bán hàng và tiếp thị.

6. Liên kết chặt chẽ với bộ phận bán hàng và bộ phận tiếp thị để đảm bảo sự nhất quán trong các hoạt động tiếp thị và bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cử nhân trong kinh doanh, tiếp thị hoặc chuyên ngành tương đương.

2. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiếp thị hoặc trade marketing, ưu tiên trong ngành keo Silicone Sealant hoặc các ngành sản phẩm xây dựng tương tự.

3. Kiến thức sâu sắc về thị trường và người tiêu dùng trong lĩnh vực keo Silicone Sealant.

4. Kỹ năng giao tiếp và khả năng xây dựng mối quan hệ tốt.

5. Kỹ năng phân tích dữ liệu và đánh giá thị trường tốt.

6. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

7. Sự linh hoạt và sẵn sàng đối mặt với áp lực làm việc trong môi trường nhanh chóng và động lực cao.

8. Tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc, sẵn sàng đi thị trường

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương chính + Thưởng theo doanh thu, sẵn sàng trả lương cao cho UV tốt. Thu nhập 13 -18tr

Chế độ phúc lợi: Phúc lợi đảm bảo và gia tăng so với Quy định Pháp luật

Môi trường làm việc: Khang trang, tiện nghi

Nền tảng DN: Thuộc hệ sinh thái của công ty ngành vật liệu xây dựng với 15 năm phát triển không ngừng phát triển, tiềm lực tốt về tài chính

Văn hóa DN: Văn hóa học tập và đào tạo, lấy nhân viên làm trọng tâm, tiêu chí xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin