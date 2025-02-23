Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: KCN Sinte, Xóm 15 xã Đồng Sơn, Nam Trực, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Quản lý kho thành phẩm, nguyên liệu ( nhập - xuất - tồn, 5S)

Phiên dịch cho bộ phận

Các yêu cầu khác từ Người quản lý

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm kho công ty sản xuất > 2 năm

Ưu tiên có thể sử dụng tiếng Trung

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp

BHXh đầy đủ theo quy định

Điều kiện làm việc, cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo An toàn

Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.