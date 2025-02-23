Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: KCN Sinte, Xóm 15 xã Đồng Sơn, Nam Trực, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Quản lý kho thành phẩm, nguyên liệu ( nhập - xuất - tồn, 5S)
Phiên dịch cho bộ phận
Các yêu cầu khác từ Người quản lý
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm kho công ty sản xuất > 2 năm
Ưu tiên có thể sử dụng tiếng Trung
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên có thể sử dụng tiếng Trung
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp
BHXh đầy đủ theo quy định
Điều kiện làm việc, cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo An toàn
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
Cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp
BHXh đầy đủ theo quy định
Điều kiện làm việc, cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo An toàn
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI