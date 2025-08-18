Tuyển Nhân viên kho CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ LOGISTICS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ LOGISTICS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
- Hà Nội: Trung Yên plaza, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập chứng từ từ tài xế và/hoặc nhà cung cấp
Theo dõi và thúc đẩy việc hoàn trả đơn giao hàng từ tài xế/nhà cung cấp
Kiểm tra tính đầy đủ của đơn giao hàng, chứng từ
Đối chiếu số lượng trên phiếu giao hàng với số lượng trên Phiếu xuất kho
Lưu trữ, lập phiếu bìa và quản lý phiếu giao hàng
Quản lý chấm công vào/ra, tăng ca và điểm danh cho công nhân
Hỗ trợ đặt mua văn phòng phẩm với bộ phận nhân sự và kiểm soát
Phân loại chứng từ giao hàng theo kế hoạch vận chuyển hàng ngày
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm
Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ LOGISTICS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thẻ thành viên CJ membership: giảm 40% khi mua bánh tại hệ thống Tous Les Jours và xem phim tại hệ thống CGV
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/7
- 12 ngày phép/ năm
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, quà sinh nhật, hiếu hỉ,…
-Thưởng lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ LOGISTICS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
