Tuyển Nhân viên kho CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ LOGISTICS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Yên plaza, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Thu thập chứng từ từ tài xế và/hoặc nhà cung cấp

Theo dõi và thúc đẩy việc hoàn trả đơn giao hàng từ tài xế/nhà cung cấp

Kiểm tra tính đầy đủ của đơn giao hàng, chứng từ

Đối chiếu số lượng trên phiếu giao hàng với số lượng trên Phiếu xuất kho

Lưu trữ, lập phiếu bìa và quản lý phiếu giao hàng

Quản lý chấm công vào/ra, tăng ca và điểm danh cho công nhân

Hỗ trợ đặt mua văn phòng phẩm với bộ phận nhân sự và kiểm soát

Phân loại chứng từ giao hàng theo kế hoạch vận chuyển hàng ngày

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm

Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ LOGISTICS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, BHTN

- Thẻ thành viên CJ membership: giảm 40% khi mua bánh tại hệ thống Tous Les Jours và xem phim tại hệ thống CGV

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/7

- 12 ngày phép/ năm

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, quà sinh nhật, hiếu hỉ,…

-Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ LOGISTICS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

