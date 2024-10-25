Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: Lô CN 14, KCN Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định, Mỹ Lộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm soát chi phí
- Vận hành và giải quyết vấn đề của hệ thống SAP, ERP, và kho bãi
- Đào tạo quy trình
- Cải tiến quy trình/hệ thống
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Logistics hoặc Máy tính
- Tiếng Trung giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm quản lý Kho là một lợi thế
- Thành thạo hệ thống SAP, ERP, và các phần mềm tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh: Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
