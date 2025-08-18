Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

– Liên hệ với khách hàng đã mua sản phẩm xác nhận về số lượng, giá sản phẩm và quà tặng kèm

– Kiểm tra tin đăng hằng ngày của các cơ sở trên zalo đảm bảo đúng theo quy định

– Đóng gói và gửi hàng đến các cơ sở cho khách sỉ và khách lẻ

– Làm báo cáo đối chiếu doanh số, doanh thu của KTV

– Cuối tháng tổng hợp công nợ của khách hàng

– Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nữ tuổi 20 - 30 tuổi

– Sử dụng tốt tin học văn phòng: Excel, Google Sheet,…

– Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm vị trí kho/ chăm sóc sau bán.

– Có laptop

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: 8 – 10 triệu/ tháng (Lương cứng 7-8 triệu + phụ cấp ăn + thưởng)

– Được hưởng chính sách và phúc lợi theo quy định của Công ty

– Tham gia các hoạt động của công ty: sinh nhật, liên hoan, sự kiện, Year end party,...

– Nghỉ và thưởng lễ theo chế độ Công ty (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9…)

– Môi trường trẻ, năng động, thân thiện

– Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal

