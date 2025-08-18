Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

– Liên hệ với khách hàng đã mua sản phẩm xác nhận về số lượng, giá sản phẩm và quà tặng kèm
– Kiểm tra tin đăng hằng ngày của các cơ sở trên zalo đảm bảo đúng theo quy định
– Đóng gói và gửi hàng đến các cơ sở cho khách sỉ và khách lẻ
– Làm báo cáo đối chiếu doanh số, doanh thu của KTV
– Cuối tháng tổng hợp công nợ của khách hàng
– Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nữ tuổi 20 - 30 tuổi
– Sử dụng tốt tin học văn phòng: Excel, Google Sheet,…
– Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm vị trí kho/ chăm sóc sau bán.
– Có laptop
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: 8 – 10 triệu/ tháng (Lương cứng 7-8 triệu + phụ cấp ăn + thưởng)
– Được hưởng chính sách và phúc lợi theo quy định của Công ty
– Tham gia các hoạt động của công ty: sinh nhật, liên hoan, sự kiện, Year end party,...
– Nghỉ và thưởng lễ theo chế độ Công ty (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9…)
– Môi trường trẻ, năng động, thân thiện
– Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 38, ngõ 6a, phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

