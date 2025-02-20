Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Thôn Đại Khoan, Xã Cát Lâm, Phù Cát, Huyện Phù Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập xuất thuốc, vaccine, vật tư bảo trì hàng ngày theo yêu cầu sử dụng tại trại;

Thực hiện kiểm đếm, xuất hàng đảm bảo đúng số lượng, đúng loại hàng theo phiếu yêu cầu xuất kho từ phòng bán hàng;

Kiểm tra và xác nhận số lượng hàng xuất lên phiếu xuất hàng;

Lập thẻ kho cho từng mã thành phẩm lưu kho;

Kiểm kho thực tế và gửi báo cáo tồn kho hàng ngày.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán, Logistic, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu, …

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

3. Độ tuổi: Từ 23 – 35 tuổi; Sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu công việc.

4. Thái độ làm việc:

- Tích cực, trách nhiệm, tôn trọng và tuân thủ hệ thống quản trị của THACO và THACO AGRI;

- Ý thức thay đổi và quản trị sự thay đổi

5. Năng lực, Kỹ năng:

- Có năng lực quản lý công việc hiệu quả

- Có năng lực làm việc đội nhóm.

- Kỹ năng soạn thảo, trình bày báo cáo

- Kỹ năng sử dụng Tin học theo yêu cầu công việc

- Trong quá trình làm việc sẽ ở lại trang trại, về phép theo quy định của công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Nghỉ phép.

- Đào tạo.

- Công ty hỗ trợ nhà lưu trú, tiền cơm.

- Tiền thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)

