Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với nhân viên kho và công nhân thực hiện đầy đủ và rõ ràng quy trình nhập, xuất và các công tác sắp xếp hàng hóa cần xe nâng theo phân công từ giai đoạn đầu là kiểm tra chứng từ của nhân viên kho giao, kiểm tra hàng hóa vị trí, nhãn lưu kho cho đến khi kết thúc vận chuyển hàng và hoàn chỉnh chứng từ giao trả nhân viên kho.

Đảm bảo hàng hóa được nhận diện đúng, phân loại chính xác và lưu trữ đúng vị trí, theo điều kiện quy định, tồn kho chính xác.

Phối hợp với nhân viên khác trong kho thực hiện việc kiểm đếm tồn kho định kỳ và khi có phát sinh theo yêu cầu của Trưởng nhóm hoặc Giám sát kho.

Thực hiện các công việc sắp xếp, soạn và chất hàng, vật liệu bằng cách vận hành xe hoặc không cần xe nâng theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp PTTH/Trung cấp; Có chứng chỉ lái xe nâng.

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm lái xe nâng reach truck

Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13; thưởng đánh giá và kết quả kinh doanh

Trợ cấp: Trợ cấp đi lại; trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp chuyên cần, chức vụ

Tham gia đóng BH bắt buộc theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN

Hưởng quyền lợi BH tai nạn lao động

Hưởng BH sức khỏe toàn diện dành cho nhân viên có thời gian làm việc từ 5 năm trở lên

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, teambuilding hằng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin