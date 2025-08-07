Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Đông Anh, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm nhận và chia chọn thư từ hàng hóa

Đóng gói hàng hóa gửi đi các đơn vị khác

Bốc dỡ hàng hóa lên xuống xe tải

Đi gửi hàng tại bên thứ ba: Sân bay, bến xe, bưu điện, ga tàu... -

Nhận và bàn giao cho Ban kiểm soát: Hàng có bảo hiểm, hàng giá trị cao, hàng nghi ngờ nội dung...

Cân lại hàng hóa để phát hiện các trường hợp hàng sai trọng lượng và báo Ban kiểm soát xử lý

Kiểm soát số lượng hàng hóa đủ số kiện so với vận đơn, số lượng vận đơn so với bảng kê.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/ Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Kỹ năng: Biết sử dụng smartphone.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Không có tiền án/ tiền sự/ Không sử dụng chất kích thích

Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 10.000.000 – 15.000.000

Chính sách lương thưởng hấp dẫn và tăng theo năng lực thực tế;

Được hưởng chế độ: Thưởng lễ, tết, lương tháng 13; quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan;

Được làm việc trong một công ty chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company

