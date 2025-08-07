Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Đông Anh, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm nhận và chia chọn thư từ hàng hóa
Đóng gói hàng hóa gửi đi các đơn vị khác
Bốc dỡ hàng hóa lên xuống xe tải
Đi gửi hàng tại bên thứ ba: Sân bay, bến xe, bưu điện, ga tàu... -
Nhận và bàn giao cho Ban kiểm soát: Hàng có bảo hiểm, hàng giá trị cao, hàng nghi ngờ nội dung...
Cân lại hàng hóa để phát hiện các trường hợp hàng sai trọng lượng và báo Ban kiểm soát xử lý
Kiểm soát số lượng hàng hóa đủ số kiện so với vận đơn, số lượng vận đơn so với bảng kê.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/ Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Kỹ năng: Biết sử dụng smartphone.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Không có tiền án/ tiền sự/ Không sử dụng chất kích thích

Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 10.000.000 – 15.000.000
Chính sách lương thưởng hấp dẫn và tăng theo năng lực thực tế;
Được hưởng chế độ: Thưởng lễ, tết, lương tháng 13; quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan;
Được làm việc trong một công ty chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 8, Tòa Nhà Samco Building, Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

