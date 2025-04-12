Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC
- Đồng Nai: Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và scan đơn hàng, nhập lên hệ thống.
Soạn hàng gửi cho khách hàng online theo đúng thời gian/ đúng số lượng quy định của các sàn: Shopee/Lazada/Tiki/Tiktok/Haravan...,
Đóng gói hàng hóa, dán tem vận chuyển đồng thời xử lý hàng hóa bị trả.
Phân chia hàng hóa theo từng khu vực.
Phân phối đơn hàng trên app cho shipper.
Theo dõi, kiểm tra số lượng đơn hàng đã bàn giao, quản lý tình trạng đơn hàng trên hệ thống,
Kiểm tra, theo dõi hàng trả về, thống kê số lượng báo cáo,
Thực hiện các báo cáo cần thiết theo quy định của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
Tối thiểu 1 năm kinh nghiêm ở vị trí tương đương là lợi thế
Nhanh nhẹn và có khả năng nắm bắt nhanh
Có tính cẩn thận, chăm chỉ, trách nghiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch thường niên
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhà nước
Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe
Khám sức khỏe định kỳ
Ăn cơm miễn phí tại nhà máy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI