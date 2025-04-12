Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Tiếp nhận và scan đơn hàng, nhập lên hệ thống.

Soạn hàng gửi cho khách hàng online theo đúng thời gian/ đúng số lượng quy định của các sàn: Shopee/Lazada/Tiki/Tiktok/Haravan...,

Đóng gói hàng hóa, dán tem vận chuyển đồng thời xử lý hàng hóa bị trả.

Phân chia hàng hóa theo từng khu vực.

Phân phối đơn hàng trên app cho shipper.

Theo dõi, kiểm tra số lượng đơn hàng đã bàn giao, quản lý tình trạng đơn hàng trên hệ thống,

Kiểm tra, theo dõi hàng trả về, thống kê số lượng báo cáo,

Thực hiện các báo cáo cần thiết theo quy định của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Hiểu biết về cách sắp xếp hàng hóa, vận hành của kho

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

Tối thiểu 1 năm kinh nghiêm ở vị trí tương đương là lợi thế

Nhanh nhẹn và có khả năng nắm bắt nhanh

Có tính cẩn thận, chăm chỉ, trách nghiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu suất năm

Du lịch thường niên

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhà nước

Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe

Khám sức khỏe định kỳ

Ăn cơm miễn phí tại nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển

