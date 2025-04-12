Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và scan đơn hàng, nhập lên hệ thống.
Soạn hàng gửi cho khách hàng online theo đúng thời gian/ đúng số lượng quy định của các sàn: Shopee/Lazada/Tiki/Tiktok/Haravan...,
Đóng gói hàng hóa, dán tem vận chuyển đồng thời xử lý hàng hóa bị trả.
Phân chia hàng hóa theo từng khu vực.
Phân phối đơn hàng trên app cho shipper.
Theo dõi, kiểm tra số lượng đơn hàng đã bàn giao, quản lý tình trạng đơn hàng trên hệ thống,
Kiểm tra, theo dõi hàng trả về, thống kê số lượng báo cáo,
Thực hiện các báo cáo cần thiết theo quy định của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về cách sắp xếp hàng hóa, vận hành của kho
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
Tối thiểu 1 năm kinh nghiêm ở vị trí tương đương là lợi thế
Nhanh nhẹn và có khả năng nắm bắt nhanh
Có tính cẩn thận, chăm chỉ, trách nghiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu suất năm
Du lịch thường niên
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhà nước
Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe
Khám sức khỏe định kỳ
Ăn cơm miễn phí tại nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

