Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Sbooks làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Tổ 8 Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Nhận và kiểm tra hàng hóa khi nhập kho, đảm bảo số lượng và chất lượng đúng theo đơn đặt hàng.

Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hàng tồn kho, cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho (nếu có).

Thực hiện xuất hàng theo yêu cầu, kiểm tra hàng hóa trước khi xuất kho.

Đóng gói hàng hóa cẩn thận và chuẩn bị hàng hóa cho vận chuyển.

Vệ sinh và giữ gìn khu vực kho sạch sẽ, ngăn nắp.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến quản lý kho theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường kho bãi.

Khả năng sử dụng các thiết bị hỗ trợ trong kho (xe nâng, xe đẩy…) là một lợi thế.

Có hiểu biết về các quy trình quản lý kho là một lợi thế.

Nắm được các quy định về an toàn lao động trong kho.

Tại Công ty Cổ Phần Sbooks Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và phù hợp với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sbooks

