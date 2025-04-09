Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH MTV Việt Wicker làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Ấp Vàm, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Huyện Vĩnh Cửu

Đảm bảo Nhập – Xuất hàng hóa, vật tư chính xác

Sử dụng phần mềm, xuất hàng, nhập hàng theo đúng số lượng trên phiếu xuất kho

Kiểm soát hồ sơ, giấy tờ đầy đủ khi xuất hàng, nhập hàng và bàn giao cho xe

Kết nối phòng mua hàng, nhập hàng kiểm tra đúng số lượng theo từng đơn

Đảm bảo xuất hàng theo đúng tiến độ.

Quản lý hàng hóa:

Quản lý chứng từ, sổ sách của kho

Sắp xếp hàng hóa, vật tư gọn gàng theo đúng chủng loại

Quản lý chất lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa, Hàng hóa sạch sẽ đầy đủ tem nhãn.

Kiểm soát số lượng thực tế chính xác với phần mềm

Kết hợp kế toán, kiểm kê hàng hóa theo tuần, theo tháng

Quản lí các công cụ, dụng cụ tránh mất mát hư hỏng không đáng có

Kho hàng phải thực hiện đầy đủ 5S ...

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán ... hoặc chuyên ngành liên quan

Giới tính: Nam

Độ tuổi: từ 25 đến 40 tuổi;

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương làm thủ kho. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sản xuất cơ khi,..

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm quản lý kho;

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, sức khỏe tốt;

Lương: 9-11 tr/tháng

Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc; Lương tháng 13

Thưởng theo doanh thu/lợi nhuận, lễ tết, phép, khám sức khỏe định kì, nghỉ mát hàng năm...

Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

