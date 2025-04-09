Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH MTV Việt Wicker làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH MTV Việt Wicker làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH MTV Việt Wicker
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty TNHH MTV Việt Wicker

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH MTV Việt Wicker

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Ấp Vàm, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Huyện Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Đảm bảo Nhập – Xuất hàng hóa, vật tư chính xác
Sử dụng phần mềm, xuất hàng, nhập hàng theo đúng số lượng trên phiếu xuất kho
Kiểm soát hồ sơ, giấy tờ đầy đủ khi xuất hàng, nhập hàng và bàn giao cho xe
Kết nối phòng mua hàng, nhập hàng kiểm tra đúng số lượng theo từng đơn
Đảm bảo xuất hàng theo đúng tiến độ.
Quản lý hàng hóa:
Quản lý chứng từ, sổ sách của kho
Sắp xếp hàng hóa, vật tư gọn gàng theo đúng chủng loại
Quản lý chất lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa, Hàng hóa sạch sẽ đầy đủ tem nhãn.
Kiểm soát số lượng thực tế chính xác với phần mềm
Kết hợp kế toán, kiểm kê hàng hóa theo tuần, theo tháng
Quản lí các công cụ, dụng cụ tránh mất mát hư hỏng không đáng có
Kho hàng phải thực hiện đầy đủ 5S ...

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán ... hoặc chuyên ngành liên quan
Giới tính: Nam
Độ tuổi: từ 25 đến 40 tuổi;
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương làm thủ kho. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sản xuất cơ khi,..
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm quản lý kho;
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, sức khỏe tốt;

Tại Công ty TNHH MTV Việt Wicker Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-11 tr/tháng
Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc; Lương tháng 13
Thưởng theo doanh thu/lợi nhuận, lễ tết, phép, khám sức khỏe định kì, nghỉ mát hàng năm...
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Việt Wicker

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Việt Wicker

Công ty TNHH MTV Việt Wicker

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 49a, Đoàn Văn Cừ, Ấp Vàm, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

