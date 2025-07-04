Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 173 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý,, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

- Thực hiện phân loại và sắp xếp hàng hoá trong kho.

- Thực hiện thao tác trong quá trình nhập và xuất hàng bao gồm: dán mã tem quản lý, kiểm đếm số lượng, kiểm tra chất lượng, chứng từ xuất nhập kho.

- Thực hiện xuất nhập hàng hóa hàng ngày.

- Thực hiện và tuân thủ quy định kiểm kho định kỳ

- Báo cáo kết quả công việc cho quả...

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Từ 26 đến 35 tuổi

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp 12/12

Vi tính: sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel) và phầm mềm ERP (ưu tiên).

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:

Đồng nghiệp:

Phúc lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

