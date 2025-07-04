Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 173 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý,, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện phân loại và sắp xếp hàng hoá trong kho.
- Thực hiện thao tác trong quá trình nhập và xuất hàng bao gồm: dán mã tem quản lý, kiểm đếm số lượng, kiểm tra chất lượng, chứng từ xuất nhập kho.
- Thực hiện xuất nhập hàng hóa hàng ngày.
- Thực hiện và tuân thủ quy định kiểm kho định kỳ
- Báo cáo kết quả công việc cho quả...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Độ tuổi: Từ 26 đến 35 tuổi
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp 12/12
Vi tính: sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel) và phầm mềm ERP (ưu tiên).
Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội huấn luyện:
Đồng nghiệp:
Phúc lợi:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
