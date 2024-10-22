Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện kiểm tra, giám sát xử lý các sự cố, thanh kiểm tra các hoạt động liên quan đến chất lượng dịch vụ viễn thông (Internet, Truyền hình, camera) do FPT Telecom cung cấp Kiểm soát đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ khách hàng, đội Kinh doanh, đội thu cước, DVKH,.. thực hiện đúng quy trình/quy định của công ty Đảm bảo chất lượng, nâng cao dịch vụ, tham gia xây dựng cải tiến quy định, quy trình của công ty.
Thực hiện kiểm tra, giám sát xử lý các sự cố, thanh kiểm tra các hoạt động liên quan đến chất lượng dịch vụ viễn thông (Internet, Truyền hình, camera) do FPT Telecom cung cấp
Kiểm soát đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ khách hàng, đội Kinh doanh, đội thu cước, DVKH,.. thực hiện đúng quy trình/quy định của công ty
Đảm bảo chất lượng, nâng cao dịch vụ, tham gia xây dựng cải tiến quy định, quy trình của công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành CNTT, Điện tử - Viễn thông, Điện tử truyền thông... Có kiến thức nền tảng chuyên ngành vững chắc Ưu tiên ứng viên có kiến thức nền tảnh hoặc kinh nghiệm liên quan triển khai bảo trì mạng, cáp thuê bao, trụ cáp Làm việc độc lập, tư duy giải quyết vấn đề Giao tiếp tốt, có kỹ năng tiếp xúc với khách hàng Trung thực, có kỹ năng quan sát và ra quyết định dứt khoát, tư duy logic tốt Có phương tiện đi lại, sẵn sàng đi công tác nếu cần.
Giới tính: Nam
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành CNTT, Điện tử - Viễn thông, Điện tử truyền thông...
Có kiến thức nền tảng chuyên ngành vững chắc
Ưu tiên ứng viên có kiến thức nền tảnh hoặc kinh nghiệm liên quan triển khai bảo trì mạng, cáp thuê bao, trụ cáp
Làm việc độc lập, tư duy giải quyết vấn đề
Giao tiếp tốt, có kỹ năng tiếp xúc với khách hàng
Trung thực, có kỹ năng quan sát và ra quyết định dứt khoát, tư duy logic tốt
Có phương tiện đi lại, sẵn sàng đi công tác nếu cần.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập tương đương từ 14 - 17 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, tiền mừng tuổi...) Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm Cơ hội làm việc và thăng tiến ở các vị trí cấp cao, manager tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 30.000 nhân viên Vinh danh, khen thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,... Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care (ngân sách chăm sóc sức khỏe cá nhân >65 triệu/ năm/ nhân viên); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Gói thu nhập tương đương từ 14 - 17 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, tiền mừng tuổi...)
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm
Cơ hội làm việc và thăng tiến ở các vị trí cấp cao, manager tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 30.000 nhân viên
Vinh danh, khen thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care (ngân sách chăm sóc sức khỏe cá nhân >65 triệu/ năm/ nhân viên); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kiem-soat-chat-luong-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-lam-dong-job221221
