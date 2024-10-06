Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Phenikaa-X làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Đại học Phenikaa, Nguyễn Văn Trác, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

● Tham gia với đội dự án trong việc lấy yêu cầu của khách hàng; phân tích, thiết kế sản phẩm.

● Lên kế hoạch kiểm thử sản phẩm, giải pháp phần mềm.

● Xây dựng: Test design, Test scenarios, Test cases, Test script cho sản phẩm, giải pháp phần mềm.

● Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử tự động và kiểm thử hiệu năng.

● Tham gia thiết kế, xây dựng sản phẩm nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

● Lập các báo cáo kiểm thử và Hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

● Tiếp nhận, phản hồi và kiểm soát việc sửa lỗi đảm bảo phần mềm đạt chất lượng.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kiểm thử các sản phẩm mobile app/web app.

● Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc đã tham gia khóa đào tạo tester.

● Kỹ năng viết test case (kịch bản kiểm thử), test data (dữ liệu kiểm thử), lập test report.

● Có kiến thức lập trình cơ bản, nắm được cơ sở dữ liệu SQL.

● Nắm vững quy trình phát triển phần mềm và quy trình/kiến thức kiểm thử phần mềm. Có kinh nghiệm làm việc với quy trình Agile, Scrum.

● Tỉ mỉ, tư duy logic, có khả năng đọc hiểu hệ thống nhanh.

● Có kinh nghiệm sử dụng Test management tools, Jira,...

Tại Công ty cổ phần Phenikaa-X Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: từ 12.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực ứng viên)

- Nghỉ lễ theo quy định hiện hành của nhà nước

- Tối thiểu 13 tháng lương/năm.

- Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + 12 ngày phép/năm

- Đảm bảo sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ mua bảo hiểm sức khỏe chất lượng.

- Đóng bào hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Trợ cấp: PC sử dụng tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phenikaa-X

