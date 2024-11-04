Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà FPT Tân Thuận 2, KCX Tân Thuận, Phương Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Sử dụng các kênh như internet, các mối quan hệ cá nhân để tìm kiếm, phát triển và tiếp cận khách hàng tiềm năng là các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước (B2B).
Nghiên cứu thị trường, thu thập và xây dựng dữ liệu khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các dịch vụ Viễn thông mà công ty đang cung cấp như: - Dịch vụ thuê máy chủ chuyên dụng, share hosting, tủ Rack. - Dịch vụ IP Fixed-phone, Hotline 1800 -1900, - Dịch vụ đám mây: public cloud (bộ nhớ S3, BaaS, DRaaS, Cloud Camera, CDN), private cloud, hydrid cloud, các cloud solution từ đối tác (VMWare, Openstack, AWS, Alibaba, Microsoft) - Dịch vụ internet: dịch vụ kết nối (Internet Leased Line, MPLS, IPLC, IEPL), Voice, SMS & Collaboration (VOIP – Hotline – Messaging Services, Oncall, PBX, OnMeeting, Vidyo, Cloud CX) - Các dịch vụ khác như mạng, giải pháp bảo mật, an ninh mạng,...
Đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ và ký kết hợp đồng.
Phối hợp với các phòng ban để theo dõi và hỗ trợ quá trình triển khai dịch vụ cho khách hàng sau khi ký kết hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau bán, tiếp tục khai thác và mở rộng mối quan hệ với khách hàng.
Sử dụng các kênh như internet, các mối quan hệ cá nhân để tìm kiếm, phát triển và tiếp cận khách hàng tiềm năng là các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước (B2B).
Nghiên cứu thị trường, thu thập và xây dựng dữ liệu khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các dịch vụ Viễn thông mà công ty đang cung cấp như: - Dịch vụ thuê máy chủ chuyên dụng, share hosting, tủ Rack. - Dịch vụ IP Fixed-phone, Hotline 1800 -1900, - Dịch vụ đám mây: public cloud (bộ nhớ S3, BaaS, DRaaS, Cloud Camera, CDN), private cloud, hydrid cloud, các cloud solution từ đối tác (VMWare, Openstack, AWS, Alibaba, Microsoft) - Dịch vụ internet: dịch vụ kết nối (Internet Leased Line, MPLS, IPLC, IEPL), Voice, SMS & Collaboration (VOIP – Hotline – Messaging Services, Oncall, PBX, OnMeeting, Vidyo, Cloud CX) - Các dịch vụ khác như mạng, giải pháp bảo mật, an ninh mạng,...
Đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ và ký kết hợp đồng.
Phối hợp với các phòng ban để theo dõi và hỗ trợ quá trình triển khai dịch vụ cho khách hàng sau khi ký kết hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau bán, tiếp tục khai thác và mở rộng mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: tốt nghiệp các trường Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, CNTT, Điện tử viễn thông và các chuyên ngành liên quan.
Có từ 1 năm kinh nghiệm direct sale tất cả các ngành nghề.
Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, có khả năng thuyết trình, đàm phán, thương lượng.
Trình độ học vấn: tốt nghiệp các trường Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, CNTT, Điện tử viễn thông và các chuyên ngành liên quan.
Có từ 1 năm kinh nghiệm direct sale tất cả các ngành nghề.
Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, có khả năng thuyết trình, đàm phán, thương lượng.
Yêu cầu không bắt buộc:
Có kinh nghiệm bán cho khối Enterprise, SME, BFSI và khối Chính Phủ là lợi thế.
Có kinh nghiệm bán giải pháp công nghệ thông tin (phần mềm/ phần cứng), viễn thông, điện toán đám mây, lữ trữ dữ liệu là lợi thế (không bắt buộc).
Có khả năng chủ động tìm kiếm khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau.
Kinh nghiệm trong việc xác định, phát triển, đàm phán và chốt các giao dịch công nghệ.
Kinh nghiệm định vị và bán công nghệ cho khách hàng mới và phân khúc thị trường mới.
Có kinh nghiệm trong việc chủ động phát triển mối quan hệ với khách hàng trong một tài khoản đồng thời mở rộng hiểu biết của họ về hoạt động kinh doanh của khách hàng.
Khả năng tự xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng cá nhân.
Có kinh nghiệm bán cho khối Enterprise, SME, BFSI và khối Chính Phủ là lợi thế.
Có kinh nghiệm bán giải pháp công nghệ thông tin (phần mềm/ phần cứng), viễn thông, điện toán đám mây, lữu trữ dữ liệu là lợi thế (không bắt buộc).
Có khả năng chủ động tìm kiếm khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau.
Kinh nghiệm trong việc xác định, phát triển, đàm phán và chốt các giao dịch công nghệ.
Kinh nghiệm định vị và bán công nghệ cho khách hàng mới và phân khúc thị trường mới.
Có kinh nghiệm trong việc chủ động phát triển mối quan hệ với khách hàng trong một tài khoản đồng thời mở rộng hiểu biết của họ về hoạt động kinh doanh của khách hàng.
Khả năng tự xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng cá nhân.

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP
Lương tháng bao gồm lương cứng (thỏa thuận theo năng lực và vị trí công tác) và lương hoa hồng (không giới hạn)
Các khoản thu nhập khác: Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng tết,...
Các chương trình khen thưởng thi đua hàng tháng, quý, năm dành cho nhân viên kinh doanh xuất sắc. Khen thưởng dành cho nhân viên ký được hợp đồng giá trị cao.
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
Lương tháng bao gồm lương cứng (thỏa thuận theo năng lực và vị trí công tác) và lương hoa hồng (không giới hạn)
Các khoản thu nhập khác: Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng tết,...
Các chương trình khen thưởng thi đua hàng tháng, quý, năm dành cho nhân viên kinh doanh xuất sắc. Khen thưởng dành cho nhân viên ký được hợp đồng giá trị cao.
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
Hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế (up to 100%)
Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến phù hợp
Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Giải pháp điện toán đám mây, Dữ liệu lớn,...
Cơ hội làm việc trong tập đoàn CNTT/ Viễn thông với đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam
Hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế (up to 100%)
Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến phù hợp
Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Giải pháp điện toán đám mây, Dữ liệu lớn,...
Cơ hội làm việc trong tập đoàn CNTT/ Viễn thông với đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam
BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (5 ngày/ tuần)
Chính sách nghỉ phép theo luật quy định
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước
Chế độ bảo hiểm cao cấp dành riêng cho nhân viên FPT (FPT Care)
Tham gia hoạt động company trip, gắn kết nhân viên hàng năm
Tham gia các các hoạt động của công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên.
Ưu đãi giảm giá 50% cước dịch vụ internet, truyền hình FPT.
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (5 ngày/ tuần)
Chính sách nghỉ phép theo luật quy định
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước
Chế độ bảo hiểm cao cấp dành riêng cho nhân viên FPT (FPT Care)
Tham gia hoạt động company trip, gắn kết nhân viên hàng năm
Tham gia các các hoạt động của công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên.
Ưu đãi giảm giá 50% cước dịch vụ internet, truyền hình FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hội sở: FPT building, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.Chi nhánh: FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

