Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Banyan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 9, 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên quan đến sản phẩm:

Khả năng dịch thuật: dịch các thông tin sản phẩm.

Khả năng thuyết trình

Khả năng giao tiếp tốt

Hỗ trợ

Hỗ trợ Sale Manager và Brand Manager theo yêu cầu.

Hỗ trợ Bộ phận bán hàng về hàng hóa theo chỉ thị của Giám đốc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành khác

Yêu thích làm về sản phẩm.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ,có thể mới tốt nghiệp Đại học

Thành thạo tiếng Anh ( Nghe - Nói - Đọc - Viết), có thể dịch thuật

Thành thạo kỹ năng MS. Excel, Word, Power Point

Siêng năng, chịu khó, chi tiết trong công việc.

Có thể chịu được áp lực công việc.

Có thể đi công tác xa, nước ngoài.

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Biên phiên dịch

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Mới tốt nghiệp

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Banyan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Banyan Việt Nam

