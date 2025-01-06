Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MAICO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43 đường số 13, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 1 Triệu

- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ: Youtube, Tiktok, Facebook, Fanpage...

- Lên timeline nội dung quảng bá dịch vụ và đăng trên các phương tiện truyền thông Công ty giao

- Viết bài PR truyền thông

- Báo cáo cập nhật kết quả với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop riêng, điện thoại riêng

- Có kinh nghiệm về viết bài và quản lý các trang mạng xã hội

- Có khả năng phát triển ý tưởng, kịch bản, hậu kỳ và triển khai các nội dung dạng video ngắn.

- Có tư duy nhạy bén, sáng tạo, nhanh chóng nắm bắt xu hướng.

- Biết khai thác tài nguyên có sẵn trên Internet để đáp ứng công việc (hình ảnh, video...).

- Thành thạo các công cụ edit video.

- Quyết tâm để hoàn thành mục tiêu, có khả năng làm việc độc lập.

- Có khả năng thấu hiểu thị trường để tạo bài quảng cáo phù hợp.

- Có sẵn video, hình ảnh để công ty đánh giá mức độ phù hợp với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập 3 tháng, được cấp chứng chỉ thực tập sau khi hoàn thành khóa thực tập, dấu mộc thực tập.

- Được trợ cấp thực tập trong suốt quá trình thực tập: 1 triệu/tháng

- Công việc chủ yếu làm tại văn phòng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

