Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MAICO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

CÔNG TY TNHH MAICO GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 43 đường số 13, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 1 Triệu

- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ: Youtube, Tiktok, Facebook, Fanpage...
- Lên timeline nội dung quảng bá dịch vụ và đăng trên các phương tiện truyền thông Công ty giao
- Viết bài PR truyền thông
- Báo cáo cập nhật kết quả với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop riêng, điện thoại riêng
- Có kinh nghiệm về viết bài và quản lý các trang mạng xã hội
- Có khả năng phát triển ý tưởng, kịch bản, hậu kỳ và triển khai các nội dung dạng video ngắn.
- Có tư duy nhạy bén, sáng tạo, nhanh chóng nắm bắt xu hướng.
- Biết khai thác tài nguyên có sẵn trên Internet để đáp ứng công việc (hình ảnh, video...).
- Thành thạo các công cụ edit video.
- Quyết tâm để hoàn thành mục tiêu, có khả năng làm việc độc lập.
- Có khả năng thấu hiểu thị trường để tạo bài quảng cáo phù hợp.
- Có sẵn video, hình ảnh để công ty đánh giá mức độ phù hợp với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập 3 tháng, được cấp chứng chỉ thực tập sau khi hoàn thành khóa thực tập, dấu mộc thực tập.
- Được trợ cấp thực tập trong suốt quá trình thực tập: 1 triệu/tháng
- Công việc chủ yếu làm tại văn phòng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 45 Tân Lập, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương - Chung cư Bcons Suối Tiên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

